Видео: Дагестанская бабушка стреляла с ружья и сорвалась
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Дагестанская бабушка стреляла с ружья и сорваласьФото: СОЦСЕТИ
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По социальным сетям разлетелось очень забавное видео, на котором бабушка с ружьем делает первый выстрел и не выдерживает отдачи. В итоге ружье падает, вместе с ним - и бабуля. В этот момент всех смотрящих и участвующих накрывает жуткий хохот.
Смеются и в социальных сетях:
- Ворошиловский стрелок на минималках.
- Она убьет не пулей, а своим рикошетом.
- Дуркуют люди.
Но некоторым видео не особо по душе:
- Вообще ни хаха.
Дагестанская бабушка не выдеживает отдачи.
ИСТОЧНИК KP.RU