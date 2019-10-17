2019-10-17T11:49:47+03:00
Общество

Видео: Дагестанская бабушка стреляла с ружья и сорвалась

Реакция пользователей оказалась самой разной
Варвара АНТОНОВА
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Дагестанская бабушка стреляла с ружья и сорваласьДагестанская бабушка стреляла с ружья и сорваласьФото: СОЦСЕТИ
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По социальным сетям разлетелось очень забавное видео, на котором бабушка с ружьем делает первый выстрел и не выдерживает отдачи. В итоге ружье падает, вместе с ним - и бабуля. В этот момент всех смотрящих и участвующих накрывает жуткий хохот.

Смеются и в социальных сетях:

- Ворошиловский стрелок на минималках.

- Она убьет не пулей, а своим рикошетом.

- Дуркуют люди.

Но некоторым видео не особо по душе:

- Вообще ни хаха.

Дагестанская бабушка не выдеживает отдачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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