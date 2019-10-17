Отец и сын Арашуковы предстали перед судом
Рауль и Рауф Арашуковы предстали перед судом вместе с бывшим заместителем гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаем Романовым. Несмотря на многочисленные апелляции, Мосгорсуд продлил им сроки заключения.
— Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. Срок следствия и содержания подозреваемых под стражей продлен до 24 января 2020 года, — огласил судья.
Подозреваемые принимали участие по видеоконференцсвязи. Экс-сенатор Рауф Арашуков продолжил настаивать на том, что дело против него сфабриковано по политическим мотивам. Его отец, «газовый король» Северного Кавказа Рауль тоже считает аргументы обвинения некорректными.
— Я не понимаю, за что меня обвиняют. Я 10 лет нахожусь в Санкт-Петербурге, следователь показывает какие-то экспертизы 2010 года, меня там не было в регионе, — отметил Рауль Арашуков.
Напомним, что сенатора Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Ему вменяют два заказных убийства, участие в преступной группировке отца и давление на свидетеля.
Рауля Арашукова в тот же день задержали в Санкт-Петербурге. Советника гендиректора «Межрегионгаза» считают виновным в хищении энергоресурса на 30 миллиардов рублей у «Газпрома». А также создании преступного сообщества, позволившего на протяжении почти 20 лет проворачивать эту фантастическую аферу.
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ИСТОЧНИК KP.RU