2019-10-17T12:08:57+03:00
Общество

Самый дешевый хлеб в России продается в Ингушетии и Чечне

Ася АСРЯН
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В Ингушетии и Чечне зафиксированы самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Об этом сообщает пресс-служба российской гильдия пекарей и кондитеров.

Так, в этих двух республиках хлебобулочные изделия из ржаной муки стоят 34 рубля и 6 копеек за килограмм.

По данным федеральной статистики, в сентябре 2019 года в стране средняя цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила 76 рублей и 75 копейки за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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