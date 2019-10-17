2019-10-17T12:16:58+03:00
Общество

На Ставрополье назначен новый прокурор

Им стал первый заместитель прокурора Омской области
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На сегодняшнем заседании Думы Ставрополья рассмотрена кандидатура на должность прокурора края Александра Лоренца. Зам Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил практический опыт и организаторские способности кандидата. Лоренц начал с помощника прокурора и дошел до первого зама прокурора Омской области. На руководящих должностях мужчина больше 20 лет.

Ставропольские депутаты единогласно одобрили кандидатуру.

Александр Лоренц награжден знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу» и Почетной грамотой Генпрокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут открывать вклады и накопительные счета прямо в банкоматах
Дагестанского актера пригласили в Болливуд после роли в фильме, снятом в Чечне
На Ставрополье осудили иностранного наркоторговца
В Ставрополе умерли в пожаре мать и дочь
«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде
МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде
Инновационные методы в психиатрии и наркологии обсудили в Ставрополе
Очаг африканской чумы свиней зафиксировали на Ставрополье
Самый дешевый хлеб в России продается в Ингушетии и Чечне
Отец и сын Арашуковы предстали перед судом
Видео: Дагестанская бабушка стреляла с ружья и сорвалась
Кадыров пообещал превратить Чечню в самый красивый регион России
В Ставрополе школьник сбит ночью на переходе
Замдиректора спортшколы на Ставрополье преступно заработал на соревнованиях по боксу