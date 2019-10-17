На Ставрополье назначен новый прокурор

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-17T12:16:58+03:00

Им стал первый заместитель прокурора Омской области

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На сегодняшнем заседании Думы Ставрополья рассмотрена кандидатура на должность прокурора края Александра Лоренца. Зам Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил практический опыт и организаторские способности кандидата. Лоренц начал с помощника прокурора и дошел до первого зама прокурора Омской области. На руководящих должностях мужчина больше 20 лет.

Ставропольские депутаты единогласно одобрили кандидатуру.

Александр Лоренц награжден знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу» и Почетной грамотой Генпрокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU