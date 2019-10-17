Инновационные методы в психиатрии и наркологии обсудили в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-17T12:33:56+03:00

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На базе Ставропольского медицинского университета прошла научно-практическая конференция, посвящённая инновациям в диагностике и лечении психических и наркологических расстройств. Организаторами выступили «Национальный медицинский исследовательский центр психоневрологии и наркологи им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург), а также Ставропольский минздрав и СтГМУ.

Открыл конференцию главный врач Ставропольской психиатрической больницы №1, главный психиатр Ставрополья и СКФО Олег Боев.

– Ко Дню психического здоровья Всемирная организация здравоохранения запустила акцию «40 секунд». Суть её в том, что если вы, проявив внимание и тепло, уделите это время тому, кто рядом с вами и у кого есть психологические или психиатрические проблемы, то это может кардинально изменить жизнь человека и спасти от действий, о которых будет жалеть и он сам, и его близкие. Я призываю вас найти эти 40 секунд и подарить их тем, кто в этом нуждается.

Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов в приветственном слове отметил важность таких мероприятий, позволяющих участникам с разных концов страны обмениваться опытом и медицинскими знаниями. Пожелав участникам успешной работы, Юрий Витальевич вручил сотрудникам ставропольской психбольницы награды МЗ СК за заслуги в области здравоохранения края и многолетний добросовестный труд.

Одной из главных тем стало распространение депрессии — заболевание признано самым дорогостоящим среди всех других в психиатрии. Печально, что болезнь стремительно молодеет — 40% заболевших переносят первый эпизод в возрасте до 20 лет. Страдает от заболевания человек очень длительно — около четверти пациентов не могут справиться с тяжелой формой депрессии больше года.

– Если прием препаратов прекращается ранее чем через три месяца после начала терапии, это почти всегда приводит к рецидиву заболевания. Поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует длительную противорецидивную терапию, до года после выздоровления, – отметила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Наталья Петрова.

Далее прозвучал доклад руководителя научно-организационного отделения центра им. Бехтерева Натальи Семеновой «Стратегические задачи охраны психического здоровья: развитие внеинституциональных форм помощи и телемедицины», в котором автор подчеркнула преимущества использования современных телекоммуникационных технологий, дающих возможность дистанционно участвовать в обсуждении сложных и спорных случаев широкому кругу специалистов.

Главный детский психиатр Северо-Западного федерального округа, руководитель отделения детской психиатрии центра им. Бехтерева, профессор Игорь Макаров, представляя доклад о проблемах и перспективах организации психиатрической помощи детям и подросткам, выразил сожаление о том, что детская психиатрия до сих пор не выделена в отдельную специальность. Игорь Макаров выступил категорически против широко практикуемой госпитализации детей-правонарушителей в психиатрический стационар с целью изолирования их от остальных сверстников.

– Плохое поведение еще не есть повод для психиатрического диагноза, а наказывать маленьких хулиганов путем помещения в психбольницу и перекладывать ответственность за их исправление на психиатров – несправедливо и преступно.

В этой практике доктор усмотрел дискриминацию по возрастному признаку – ведь помещать в психиатрический стационар взрослого человека, совершившего преступление, никому не придет в голову, его, как правило, передают правоохранительным органам.

Главный врач Ставропольской психбольницы Олег Боев представил на форуме два доклада – «О качестве медицинской деятельности психиатрической больницы: стратегия развития» и «Эпиднадзор в системе предотвращения суицидов». В обоих случаях специалист опирался на опыт ставропольской психиатрической службы. Проведя сравнительный анализ данных последних лет, психиатр продемонстрировал положительные результаты модернизации службы и отметил преимущества системного подхода к организации медицинской деятельности, следствием которого неизменно становится улучшение качества медобслуживания и возросшая удовлетворенность пациентов.

О персонифицированном подходе к оказанию помощи больным шизофренией рассказал заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского Александр Шмуклер, а о новых требованиях к профессиональному образованию – руководитель образовательного отделения центра им. Бехтерева Елена Зубова.

В этот же день прошло совещание главных психиатров Северо-Кавказского федерального округа «Актуальные проблемы организации психиатрической помощи», где об опыте внедрения интегрированной системы менеджмента качества в медорганизации рассказала руководитель отдела управления качеством медицинской деятельности Татьяна Бурнадз, а о мониторинге удовлетворенности пациентов – ведущий социолог Светлана Летуновская.

Активные дискуссии вызвало выступление научного сотрудника отделения биологической терапии психически больных центра им. Бехтерева Дмитрия Сосина, представившего случай терапевтически резистентной шизофрении, с последующим клиническим разбором такого пациента.

Постановка психиатрического диагноза, в особенности шизофрении, до сих пор считается сложной задачей с большим количеством неизвестных, и неудивительно, что мнения психиатров нередко расходятся.

В параллельной секции в это же время проходила научно-практическая школа по наркологии, где обсуждались методы исследования и научное обоснование фармакотерапии.

Второй день конференции открылся научно-практической школой по психиатрии «Проблема профилактики суицидов и суицидального поведения».

Предотвращению самоубийств был посвящен ряд докладов.

Врач-психиатр отделения лечения психических расстройств у лиц пожилого возраста центра им. В.М. Бехтерева» Алексей Пичиков представил современные программы профилактики суицидального поведения у подростков, отметив существенную разницу между ожиданием и реальностью.

О необходимости межведомственного взаимодействия министерств здравоохранения и образования в сфере профилактики подростковых суицидов говорил главный врач СККСПБ №1 Олег Боев, а заместитель главного врача по психологической и социальной работе Светлана Швыдкая представила анализ результатов профилактики суицидального поведения жителей Ставрополья за 2016-2018 годы. Также был представлен региональный опыт ставропольской суицидологической службы, в частности отделения «Телефон доверия» СККСПБ №1.

В завершении конференции гости вместе со словами благодарности выразили пожелание дальнейшего сотрудничества и отметили исключительно высокий уровень организации мероприятия, традиционно выделяющий Ставропольский край среди других регионов Российской Федерации.