В Ставрополе умерли в пожаре мать и дочь
Они обе были уже в возрасте
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Следователи в Ставрополе разбираются в смерти двух женщин при пожаре. Ночью 16 октября в одном из многоэтажных домов произошло возгорание из-за короткого замыкания или оставленного включенным электроприбора. В результате уже пожилые мать и дочь умерли от отравления угарным газом.
Прибывшие на место пожарные нашли в квартире уже два трупа.
После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU