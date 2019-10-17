Дагестанского актера пригласили в Болливуд после роли в фильме, снятом в Чечне

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-17T14:56:51+03:00

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Впервые за 27 лет на больших экранах выйдет российско-индийская полнометражная картина «Лучшие друзья». Это история о том, как однажды русский, чеченец и индиец встречаются в Индии. А потом герои этих разных вероисповеданий благодаря дружбе преодолевают сложнейшие испытания.

Съемки кино начались два года назад в Чечне, а потом переместились в Индию. Известно, что в кино снялись не только индийские актеры, но молодые люди из республик Северного Кавказа.

Так, слава резко нахлынула на актера из Дагестана Мухамедрахима Аджикамалова. После его роли в этой картине молодого кавказца пригласили сниматься в Болливуд. Актер согласился и переехал жить туда.

Премьера приключенческого фильма «Лучшие друзья» состоится 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU