2019-10-17T15:10:51+03:00
Происшествия

Ставропольцы разработали невероятно хитрый план похищения автомобилей

Причиненный ущерб оценен в 1 млн 700 тыс рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два ставропольца разработали схему для похищения именно отечественных автомобилей. Они присматривали в Ставрополе те автомобили, которые подходили по цвету и году выпуска под приобретенные ими документы.

Заранее они скупали автомобильные стекла, государственные регистрационные знаки, части кузова с обозначениями VIN номеров. Мужчины разбивали окна машин, проворачивали личинки замка зижигания, запуская двигатели, и уезжали.

Транспорт с новыми номерами и стеклами злоумышленники оставляли на пару дней во дворах. А потом перегоняли авто в гараж, где изменяли комплектации узлов и агрегатов, чтобы иметь возможность продать машину или сдать на авторазбор.

Но ставропольцев все-таки вычислили. Установлена их причастность к 6 похищениям и двум подделкам номеров. Сумма ущерба превысила 1 млн 700 тыс рублей.

Расследование длилось около года, уголовное дело составило 10 томов. Сейчас оно передано в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновница из Ингушетии «подарила» отцу чужую землю на один миллион рублей
Арендатор Дома с приведениями в Ставрополе сорвал срок ремонта
Ползает, подволакивая лапы: щенка со сросшимися переломами не могут вылечить в Ставрополе
Хабиб Нурмагомедов «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве
Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал избиение Мирзаева
Неизвестные науке загадочные склепы обнаружили в горах Ингушетии
В Ставрополе заканчивают третью очередь проспекта Российского
Гении автомобильных краж орудовали в Ставрополе
Клиенты ВТБ могут открывать вклады и накопительные счета прямо в банкоматах
Дагестанского актера пригласили в Болливуд после роли в фильме, снятом в Чечне
На Ставрополье осудили иностранного наркоторговца
В Ставрополе умерли в пожаре мать и дочь
«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде
МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде
Инновационные методы в психиатрии и наркологии обсудили в Ставрополе
Очаг африканской чумы свиней зафиксировали на Ставрополье
На Ставрополье назначен новый прокурор
Самый дешевый хлеб в России продается в Ингушетии и Чечне
Отец и сын Арашуковы предстали перед судом
Видео: Дагестанская бабушка стреляла из ружья и сорвалась
Кадыров пообещал превратить Чечню в самый красивый регион России
В Ставрополе школьник сбит ночью на переходе
Замдиректора спортшколы на Ставрополье преступно заработал на соревнованиях по боксу