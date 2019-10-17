Ставропольцы разработали невероятно хитрый план похищения автомобилей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-17T15:10:51+03:00

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Два ставропольца разработали схему для похищения именно отечественных автомобилей. Они присматривали в Ставрополе те автомобили, которые подходили по цвету и году выпуска под приобретенные ими документы.

Заранее они скупали автомобильные стекла, государственные регистрационные знаки, части кузова с обозначениями VIN номеров. Мужчины разбивали окна машин, проворачивали личинки замка зижигания, запуская двигатели, и уезжали.

Транспорт с новыми номерами и стеклами злоумышленники оставляли на пару дней во дворах. А потом перегоняли авто в гараж, где изменяли комплектации узлов и агрегатов, чтобы иметь возможность продать машину или сдать на авторазбор.

Но ставропольцев все-таки вычислили. Установлена их причастность к 6 похищениям и двум подделкам номеров. Сумма ущерба превысила 1 млн 700 тыс рублей.

Расследование длилось около года, уголовное дело составило 10 томов. Сейчас оно передано в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU