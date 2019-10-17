2019-10-17T16:05:52+03:00
Спорт

Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал избиение Мирзаева

По его словам, семья не имеет никакого отношения к конфликту [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Расул Мирзаев был избит за нехорошие слова в адрес ХабибаРасул Мирзаев был избит за нехорошие слова в адрес ХабибаФото: Евгения ГУСЕВА
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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова прокомментировал избиение известного бойца Расула Мирзаева. Сообщалось, что после конфликта в московском клубе фанаты дагестанца ворвались к нему в дом и жестоко избили спортсмена. Жестокое видео появилось в соцсетях.

Однако, по словам двоюродного брата чемпиона Умара Нурмагомедова, дагестанец никак не причастен к событию. И даже наоборот — он предупреждал Мирзаева об опасности.

— Тогда в 2016-м, Русул Мирзаев сидел с Артемом Лобовым, ребята начали докапываться до Артема, он дал им сдачи. Причастности нашей семьи нет. Наоборот Хабиб говорил Расулу: будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой, — заявил Умар Нурмагомедов во время пресс-конференции.

18+ Расула Мирзаева избили фанаты Хабиба Нурмагомедова: причина оскорбление, нанесённое в клубе.

Опасения Хабиба оказались не беспочвенными. Мирзаева нашли, ворвались к нему в квартиру, жестоко избили и даже сняли видео, заставив извиняться перед Нурмагомедовым за слова, сказанные в клубе.

— Видео жестокое, и мне совершенно не близко такое. Если есть проблемы, обида — сходи и реши этот вопрос один на один. Зачем брать кого-то с собой? Они не понесли наказания, их не нашли. Почему — вопрос к следствию, — резюмировал двоюродный брат бойца.

КСТАТИ

"Извиняюсь, извиняюсь": фанаты Хабиба выбили извинения из Расула Мирзаева

В сети появилось видео избиения дагестанского бойца Расула Мирзаева зимой 2016 года. Со спортсменом расправились за то, что тот якобы неуважительно отнесся к Хабибу Нурмагомедову (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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