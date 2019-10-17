2019-10-17T16:27:57+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве

Чемпион появился в здании, но сразу исчез
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб так и не явился на собственную пресс-конференциюХабиб так и не явился на собственную пресс-конференциюФото: REUTERS
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Хабиб Нурмагомедов «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве. Российский чемпион сначала появился в здании, но так и не вышел к журналистам, уехав буквально через пять минут.

Первое общение чемпиона UFC с журналистами после победы над Дастином Порье было сорвано самим виновником торжества. После часовой задержки, боец всё-таки появился в здании МИА «Россия Сегодня», но тут же исчез. Сначала ведущий сообщил о «технических проблемах», через 20 минут предположил, что дело в самочувствии Нурмагомедова, а ещё через 20 пресс-конференцию завершили из-за отсутствия главной звезды. За Хабиба пришлось отдуваться организаторам мероприятия, его двоюродному брату Умару и бойцу Тагиру Уланбекову.

Они ответили на ряд вопросов корреспондентов. Например, Умар Нурмагомедов рассказал детали конфликта фанатов дагестанца с Расулом Мирзаевым. Видео его жестокого избиения на днях всколыхнуло СМИ.

В итоге источники сообщили, что Хабиб вынужден был уехать по важным делам. А конкретнее — в Кремль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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