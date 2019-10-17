Ползает, подволакивая лапы: щенка со сросшимися переломами не могут вылечить в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-17T16:40:30+03:00

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Тявкает от бессилия и непонимания, почему его маленькие лапы не могут ходить. А все потому, что щенку сломали таз и задние лапы. С переломами малыш по кличке Форест жил так долго, что они срослись. А потом его подкинули под ворота приюта в Ставрополе «Лучший Друг». У него не гнется скакательный сустав, таз перекошен, одна лапа вывернута внутрь из-за долгого лежания.

Щенок со сросшимися переломами не может ходить.

Местные ветеринары не стали делать операции, сказали, что щенок мал, переломы старые, костные мозоли большие и риск слишком велик. И хотя в приюте пытаются помочь Форесту, выгуливая его на подвязках, делают массаж, щенку нужно лечение. Ведь он растет, а с такими лапами жить псу будет очень больно. Поэтому волонтеры ищут кураторов из крупных городов и просят позвонить по номеру: +7(928)316-39-65 (Валентина).

ИСТОЧНИК KP.RU