2019-10-17T16:40:30+03:00
Дом. Семья

Ползает, подволакивая лапы: щенка со сросшимися переломами не могут вылечить в Ставрополе

Волонтеры просят откликнуться кураторов из больших городов, чтобы провести нужные операции
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
ФорестФорест
Изменить размер текста:

Тявкает от бессилия и непонимания, почему его маленькие лапы не могут ходить. А все потому, что щенку сломали таз и задние лапы. С переломами малыш по кличке Форест жил так долго, что они срослись. А потом его подкинули под ворота приюта в Ставрополе «Лучший Друг». У него не гнется скакательный сустав, таз перекошен, одна лапа вывернута внутрь из-за долгого лежания.

Щенок со сросшимися переломами не может ходить.

Местные ветеринары не стали делать операции, сказали, что щенок мал, переломы старые, костные мозоли большие и риск слишком велик. И хотя в приюте пытаются помочь Форесту, выгуливая его на подвязках, делают массаж, щенку нужно лечение. Ведь он растет, а с такими лапами жить псу будет очень больно. Поэтому волонтеры ищут кураторов из крупных городов и просят позвонить по номеру: +7(928)316-39-65 (Валентина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновница из Ингушетии «подарила» отцу чужую землю на один миллион рублей
Арендатор Дома с приведениями в Ставрополе сорвал срок ремонта
Хабиб Нурмагомедов «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве
Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал избиение Мирзаева
Неизвестные науке загадочные склепы обнаружили в горах Ингушетии
В Ставрополе заканчивают третью очередь проспекта Российского
Гении автомобильных краж орудовали в Ставрополе
Ставропольцы разработали невероятно хитрый план похищения автомобилей
Клиенты ВТБ могут открывать вклады и накопительные счета прямо в банкоматах
Дагестанского актера пригласили в Болливуд после роли в фильме, снятом в Чечне
На Ставрополье осудили иностранного наркоторговца
В Ставрополе умерли в пожаре мать и дочь
«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде
МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде
Инновационные методы в психиатрии и наркологии обсудили в Ставрополе
Очаг африканской чумы свиней зафиксировали на Ставрополье
На Ставрополье назначен новый прокурор
Самый дешевый хлеб в России продается в Ингушетии и Чечне
Отец и сын Арашуковы предстали перед судом
Видео: Дагестанская бабушка стреляла из ружья и сорвалась
Кадыров пообещал превратить Чечню в самый красивый регион России
В Ставрополе школьник сбит ночью на переходе
Замдиректора спортшколы на Ставрополье преступно заработал на соревнованиях по боксу