Арендатор Дома с приведениями в Ставрополе сорвал срок ремонта

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-17T17:54:50+03:00

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Историческое здание в аварийном состоянии на улице Комсомольского так и не отремонтировал арендатор. Прозванный в городе «Дом с приведениями» построен в 1904 году,представляя собой выдающееся творение архитектуры. Но не теперь.

В 2016 году здание за символическую плату арендовал бизнесмен Виталий Сидько. Он обещал отремонтировать дом. Но прошло три года, а ничего не изменилось. Поэтому минимущество намеревалось отсудить у Сидько право аренды. Но суд взыскал с арендатора 1 млн рублей, а право аренды не отобрал.

Поэтому вопрос с ремонтов здания остается открытым.

Проваленная реставрация: ставропольский "дом с привидениями" продолжает разрушаться 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU