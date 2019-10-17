2019-10-17T17:54:50+03:00
Происшествия

Арендатор Дома с приведениями в Ставрополе сорвал срок ремонта

Суд взыскал с него 1 млн рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Историческое здание в аварийном состоянии на улице Комсомольского так и не отремонтировал арендатор. Прозванный в городе «Дом с приведениями» построен в 1904 году,представляя собой выдающееся творение архитектуры. Но не теперь.

В 2016 году здание за символическую плату арендовал бизнесмен Виталий Сидько. Он обещал отремонтировать дом. Но прошло три года, а ничего не изменилось. Поэтому минимущество намеревалось отсудить у Сидько право аренды. Но суд взыскал с арендатора 1 млн рублей, а право аренды не отобрал.

Поэтому вопрос с ремонтов здания остается открытым.

Проваленная реставрация: ставропольский "дом с привидениями" продолжает разрушаться

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновница из Ингушетии «подарила» отцу чужую землю на один миллион рублей
Ползает, подволакивая лапы: щенка со сросшимися переломами не могут вылечить в Ставрополе
Хабиб Нурмагомедов «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве
Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал избиение Мирзаева
Неизвестные науке загадочные склепы обнаружили в горах Ингушетии
В Ставрополе заканчивают третью очередь проспекта Российского
Гении автомобильных краж орудовали в Ставрополе
Ставропольцы разработали невероятно хитрый план похищения автомобилей
Клиенты ВТБ могут открывать вклады и накопительные счета прямо в банкоматах
Дагестанского актера пригласили в Болливуд после роли в фильме, снятом в Чечне
На Ставрополье осудили иностранного наркоторговца
В Ставрополе умерли в пожаре мать и дочь
«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде
МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде
Инновационные методы в психиатрии и наркологии обсудили в Ставрополе
Очаг африканской чумы свиней зафиксировали на Ставрополье
На Ставрополье назначен новый прокурор
Самый дешевый хлеб в России продается в Ингушетии и Чечне
Отец и сын Арашуковы предстали перед судом
Видео: Дагестанская бабушка стреляла из ружья и сорвалась
Кадыров пообещал превратить Чечню в самый красивый регион России
В Ставрополе школьник сбит ночью на переходе
Замдиректора спортшколы на Ставрополье преступно заработал на соревнованиях по боксу