Чиновница из Ингушетии «подарила» отцу чужую землю на один миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-17T18:31:30+03:00

В итоге и дочь и отец стали фигурантами уголовного дела

Изменить размер текста: A A

Чиновница из ингушского села Бейни незаконно исправила сведения в документах, чтобы ее отец смог получить кусок земли, чья стоимость составляет один миллион рублей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

А именно, предприимчивая женщина затерла в похозяйственной книжке цифру напротив записи о праве пользования землей ее папой с 0,20 га на 0, 25 га.

Так, родственник чиновницы получил в подарок лишних 500 га земли. По данным регионального ведомства, заботливая дочь успела сфальсифицировать документы еще 2013 году, но об этом узнали недавно.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

Не остался без внимания закона и ее отец. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU