Трое пострадали в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Пятигорске

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-18T09:48:53+03:00

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Мотоцикл и легковушка не поделили дорогу в Пятигорске. Вечером 17 октября на улице Ермолова водитель автомобиля «Киа Пиканто» на перекрестке с улицей Пионерской при развороте не заняла крайнее левое положение в попутном направлении и столкнулась с мотоциклом «Кавасаки». Водитель железного коня двигался сзади попутно.

Оба водителя и пассажир мотоцикла доставлены в больницу.

У мотоциклиста не оказалось прав на вождение «Кавасаки» а транспорт не был зарегистрирован по закону. Назначена проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU