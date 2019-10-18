Трое пострадали в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Пятигорске
Мотоциклист не имел прав
Фото: УИГБДД по СК
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Мотоцикл и легковушка не поделили дорогу в Пятигорске. Вечером 17 октября на улице Ермолова водитель автомобиля «Киа Пиканто» на перекрестке с улицей Пионерской при развороте не заняла крайнее левое положение в попутном направлении и столкнулась с мотоциклом «Кавасаки». Водитель железного коня двигался сзади попутно.
Оба водителя и пассажир мотоцикла доставлены в больницу.
У мотоциклиста не оказалось прав на вождение «Кавасаки» а транспорт не был зарегистрирован по закону. Назначена проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU