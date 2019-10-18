Ставрополец под колесами фуры сломал таз
Водитель КАМАЗа сбил 36-летнего мужчину
Фото: УИГБДД по СК
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Грузовик переехал человека в Невинномысске на пешеходном переходе. 17 октября около 18 вечера на 243 километре автодороги «Кавказ» водитель «КАМАЗа» наехал на пешехода, передвигавшегося по «зебре», которая не регулируется светофором.
В итоге 36-летний мужчина сломал таз. 67-летний водитель грузовика из Кочубеевского района не пострадал. После аварии ведется проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU