2019-10-18T09:55:01+03:00
Происшествия

Ставрополец под колесами фуры сломал таз

Водитель КАМАЗа сбил 36-летнего мужчину
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Грузовик переехал человека в Невинномысске на пешеходном переходе. 17 октября около 18 вечера на 243 километре автодороги «Кавказ» водитель «КАМАЗа» наехал на пешехода, передвигавшегося по «зебре», которая не регулируется светофором.

В итоге 36-летний мужчина сломал таз. 67-летний водитель грузовика из Кочубеевского района не пострадал. После аварии ведется проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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