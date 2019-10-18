Из-за африканской чумы свиней на Ставрополье ввели карантин
В Труновском районе, где накануне выявили очаг африканской чумы свиней, ввели карантин. Такое решение власти региона приняли, чтобы не допустить распространение вспышки и в других регионах Ставрополья.
Напомним, очаг африканской чумы свиней зафиксировали 17 октября в колхозе «Терновское», который находится в Труновском. Известно, что из-за этого заболевания на предприятии уже погибли свиньи.
Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с высоким уровнем смертности. Инкубационный период составляет до двух недель, переносчиками заболевания являются зараженные или уже выздоровевшие животные.
ИСТОЧНИК KP.RU