Лихач на "зебре" сбил школьницу в Ставрополе
Девочку увезли в больницу с ссадинами и ушибами
Фото: УИГБДД по СК
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Школьницу на «зебре» в Ставрополе сбила легковушка. 17 октября на проспекте Карла Маркса водитель автомобиля «RЕNАULТ МЕGАNЕ II» не пропустил 15-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
В итоге подросток получила ушибы и ссадины. Иномаркой управлял 25-летний местный житель, который больше 40 раз попался на нарушении скоростного режима за последние пару лет. Идет проверка после ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU