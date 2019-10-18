Ударил пивными бокалами и ранил ножом: ставрополец хотел убить трех женщин

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-18T11:50:08+03:00

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В Ессентуках мужчину обвиняют в покушении на убийство трех женщин в баре. 40-летний местный житель в феврале этого года в пивном заведении поссорился с продавцом из-за того, что тот его выгонял в часы закрытия. В ходе ссоры мужчина избил продавца и пивным бокалом ударил по голове двух женщин. А затем, угрожая убийством, ранил трех женщин ножом.

Потерпевшим удалось выманить его на улицу и быстро запереть дверь. Той же ночью он ранил еще одну девушку, которую встретил на улице, и разбил окно.

Расследование уголовного дела на данный момент завершено. Заключение направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU