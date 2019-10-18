2019-10-18T14:04:26+03:00
Общество

В сети появился снимок дагестанского Хеллбоя - фото

Пользователи назвали это эпидемией краснухи
Варвара АНТОНОВА
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В сети появился снимок дагестанского ХеллбояВ сети появился снимок дагестанского ХеллбояФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появилась фотография экстравагантного таксиста из Дагестана. Молодой человек очень любит красный и решил использовать его везде. Так, он окрасил свою машину в красный, надел костюм, тоже красный, и обул мокасины - самые красные.

Вкусом дагестанец поразил многих пользователей сети. Они уверены, что таким образом таксист привлечет очень много клиентов. Некоторые, правда, уверены, что мужчина перестарался. Было достаточно просто окрасить машину в красный.

Оригинальный снимок Фото: СОЦСЕТИ

Оригинальный снимокФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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