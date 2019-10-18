2019-10-18T14:02:20+03:00
Общество

На Ставрополье сиротам начнут давать большие квартиры

Планируется увеличить квадратуру в полтора раза
Полина ШАПОШНИКОВА
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Увеличить квадратуру жилплощади сирот предложил глава Ставрпоолья Владимир Владимиров. По его мнению, площадь с 33 квадратных метров нужно увеличить до 50 квадратов. Предлагается разработать проекты многоэтажных домов, которые будут строить в селах. В трехэтажных зданиях будут располагаться по три квартиры на каждой площадке.

Как пишет Newstracker, строить такие дома собираются в селах Грачевка, Левокумское, Новоселицкое, Степное и Летняя Ставка. Первые 108 квартир построят в Грачевке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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