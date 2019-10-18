Видео: Заводной кавказец в папахе вызвал бурю эмоций у жителей Ингушетии
В сети появился ролик забавного молодого кавказца, танцующего в папахе на фоне гор. Так, на видео эмоциональный джигит, жизнерадостно исполняет забавные движения в танце. При этом герой умудряется резко менять аристократическую шляпку на кавказскую папаху.
Судя по всему, творческий парень просто решил поднять пользователям сети настроение в унылые рабочие будни. Однако не все жители Северного Кавказа так радушно оценили выступление «бродячего артиста».
— Так танцевать нельзя. Это не вайнахский танец. Клоунада. А другие могут подумать, что мы так танцуем, - пишет житель Ингушетии.
—Главное белые носки и черные мокасины, - отметили «ценители моды» в сети.
—У него, что паралич?
Заводной кавказец в папахе вызвал бурю эмоций у жителей Ингушетии.
Правда, на смену строгих критиков пришли и позитивные комментаторы.
—Срочно дайте Оскар такому танцору. Ему не мешает хорошо станцевать.
На сегодняшний момент клип заводного джигита посмотрели более 20 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU