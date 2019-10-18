2019-10-18T13:12:28+03:00
Общество

Видео: Заводной кавказец в папахе вызвал бурю эмоций у жителей Ингушетии

На сегодняшний момент клип заводного джигита посмотрели более 20 тысяч человек
Ася АСРЯН
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В сети появился ролик забавного молодого кавказца, танцующего в папахе на фоне гор. Так, на видео эмоциональный джигит, жизнерадостно исполняет забавные движения в танце. При этом герой умудряется резко менять аристократическую шляпку на кавказскую папаху.

Судя по всему, творческий парень просто решил поднять пользователям сети настроение в унылые рабочие будни. Однако не все жители Северного Кавказа так радушно оценили выступление «бродячего артиста».

— Так танцевать нельзя. Это не вайнахский танец. Клоунада. А другие могут подумать, что мы так танцуем, - пишет житель Ингушетии.

—Главное белые носки и черные мокасины, - отметили «ценители моды» в сети.

—У него, что паралич?

Заводной кавказец в папахе вызвал бурю эмоций у жителей Ингушетии.

Правда, на смену строгих критиков пришли и позитивные комментаторы.

—Срочно дайте Оскар такому танцору. Ему не мешает хорошо станцевать.

На сегодняшний момент клип заводного джигита посмотрели более 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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