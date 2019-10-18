2019-10-18T15:11:18+03:00
Общество

«Одни резолюции и слова, за которыми нет реальных мер»: Кадыров прокомментировал взрыв в афганской мечети

Он не видит в действиях политиков какого-то решения проблемы
Варвара АНТОНОВА
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Кадыров прокомментировал взрыв в афганской мечетиКадыров прокомментировал взрыв в афганской мечетиФото: СОЦСЕТИ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв, который произошел в афганском селе Джадари. Во время пятничной молитвы террористы взорвали посетителей мечети, сообщил руководитель республики.

В итоге упала крыша здания, 17 человек погибли. О том, сколько людей пострадало, не говорится. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

- Когда это прекратится? Что должно произойти в мире для того, чтобы положить конец кровопролитию афганского народа, продолжающемуся многие десятки лет? - возмущался в сети Кадыров.

Также глава Чечни осудил те способы борьбы с терроризмом в Афганистане, которые предприняли в мире. Он считает, что такие действия не эффективны.

- К сожалению, мы видим, что за многие годы мир нисколько не приблизился. Одни только резолюции, слова обеспокоенности, за которыми нет реальных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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