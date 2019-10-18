В Ставрополе выбирают самую красивую старшеклассницу

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-18T15:34:30+03:00

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Роковые брюнетки, скромницы с огромными голубыми глазами,рыжие, худые , полные...Ставрополье участвует в конкурсе «Старшеклассница года». Четвертый год подряд девушки от 14 до 18 лет со всей страны борются за звание самой красивой и талантливой. Организаторы подчеркивают, что в первую очередь, ценится естественная женская привлекательность.

Участницы конкурса из Ставрополя

Победительниц награждают ценными подарками от спонсоров. Впереди еще много этапов до финала, но в Ставрополе уже состоялась первая встреча участниц. Было подано больше 100 заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU