Ограбление ставропольского секс-шопа оказалось фейком

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-18T16:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне сеть взорвала новость, о том, что в Ставрополе ограбили секс-шоп. Причем, как выяснилось, неудовлетворенные выручкой «воришки» захватили с собой 32 фаллоимитатора на 30 тысяч рублей.

Позже один из сотрудников магазина игрушек для взрослых рассказал корреспонденту «КП — Северный Кавказ» о том, что никакого ограбления не было.

Ограбление секс-шопа в Ставрополе попало на видео.

—Это был постановочный ролик, это неправда. Снимался рекламный клип, и часть клипа просто ушла в соцсети. На видео играли знакомые наших сотрудников. К нам приходили сотрудники полиции, но никакое заявление мы, конечно же, не писали. Ведь никаких противоправных действий не совершалось. Просто была игра, которую сняли на видео, чтобы узнать мнение знакомых. А потом уже клип попал в паблики и появилась такая информация об ограблении, — рассказал молодой человек, работающий в интим-магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU