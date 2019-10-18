В Минеральных Водах прошли военизированные соревнования

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-18T16:59:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на базе Минераловодской технической школы ДОСААФ прошел ставший уже традиционным День призывника. Десятки молодых людей призывного возраста продемонстрировали свои навыки и готовность к прохождению службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

На торжественном открытии соревнований присутствовали заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников, военный комиссар городов Железноводск, Минеральные Воды и Минераловодского района Виталий Султанов и руководитель Минераловодской технической школы ДОСААФ Владимир Шелевой, директор Центра физической культуры и спорта МГО Михаил Акопян.

Обращаясь к присутствующим, Олег Мельников отметил, что военизированные соревнования в День призывника стали доброй традицией, которую из года в год поддерживают местные власти, военкомат, ДОСААФ и ссузы округа.

«Это день, когда вы можете проверить себя, насколько вы готовы к такому важному событию, которое обязательно должно состояться в жизни — службе в армии. Ведь, как мы все прекрасно понимаем, честь и долг перед Родиной — это святое», — подчеркнул Олег Александрович.

Отдельно присутствующим на плацу призывникам свои слова напутствия адресовал военный комиссар Виталий Султанов. Он подчеркнул, что уже через несколько дней жизнь молодых минераловодцев изменится.

«Хочу поздравить вас с Днем призывника, который проводится сегодня в Минераловодском городском округе. В ближайшее время вы будете направлены к месту прохождения службы, где лично примите участие в мероприятиях по повышению и улучшению обороноспособности нашей страны. Не могу пожелать вам легкой службы, поскольку вас ждут ранние подъемы, полевые выходы и боевые дежурства», — отметил офицер.

Поздравили с Днем призывника молодежь также Владимир Шелевой и Михаил Акопян, которые подчеркнули важность проведения такого рода соревнований.

Спортивная программа включала в себя два этапа: военно-тактическая игра «Пейнтбол» и соревнования по разборке/сборке автомата «Калашникова». За право называться лучшими сражались восемь команд.

По итогам обоих этапов победителем в этом году стала команда «Юнармии», на втором и третьем местах расположились студенты Минераловодского колледжа железнодорожного транспорта и филиала Московского гуманитарного экономического университета. Победитель и лауреаты были награждены кубками и медалями.

Кроме того, отдельно технической школой ДОСААФ были отмечены Есауленко Кирилл и Колпачев Владимир.