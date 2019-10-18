Часы губернатора забетонировали в фундаменте электростанции на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-18T17:34:04+03:00

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В Кочубеевском районе на старте строительства ветряной электростанции глава региона Владимир Владимиров опустил в бетон свои часы. Это традиция строителей. Расстались со своими аксессуарами и другие официальные лица, участвовавшие в церемонии закладки фундамента первой турбины будущей самой большой в стране ветроэлекстанции.

В бетоне потонули часы заместителя гендиректора «НоваВинд» Андрея Нестерука, министра промышленности Виталия Шульженко и главы Кочубеевского района Алексея Клевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU