2019-10-18T17:50:22+03:00
Происшествия

На Ставрополье близится суд над экс-зампредом правительства

Ирину Кувалдину обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дело бывшего вице-премьера правительства Ирины Кувалдиной передано в суд, сообщает прокуратура Ставропольского края. Следствие утверждает, что чиновница незаконно выделила своего мужу, который занимал пост директора колледжа связи, крупную сумму из бюджетных денег.

Уголовное дело, заведенное по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» будет рассматриваться в Промышленном районном суде Ставрополя. Максимальный срок наказания — 7 лет тюрьмы.

Павла Кувалдина, ранее обвиняемого в использовании служебных полномочий, суд освободил от уголовной ответственности, но назначил 40-тысячный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Вход на бои закрыт": за драчливость наказали менеджера Нурмагомедова
Будущие абитуриенты узнали о востребованных направлениях профессиональной подготовки
Часы губернатора забетонировали в фундаменте электростанции на Ставрополье
В Минеральных Водах прошли военизированные соревнования
Чеченку, которая готовит шашлык лучше всех мужчин в стране, сняли для "New York Times"
Ограбление ставропольского секс-шопа оказалось фейком
В Ставрополе выбирают самую красивую старшеклассницу
«Одни резолюции и слова, за которыми нет реальных мер»: Кадыров прокомментировал взрыв в афганской мечети
Еще одно видео с волком в Ставрополе сняли очевидцы
На Ставрополье собираются уволить двух депутатов
Видео: Заводной кавказец в папахе вызвал бурю эмоций у жителей Ингушетии
Видео: водителя, едва не сбившего пешеходов в Минводах, наказали
"Есть клетка — будь мужчиной там": Отец Хабиба прокомментировал кадры, где фанаты сына избивают дагестанца
На Ставрополье сиротам начнут давать большие квартиры
В сети появился снимок дагестанского Хеллбоя - фото
Ударил пивными бокалами и ранил ножом: ставрополец хотел убить трех женщин
В южной части Ставрополья на выходных пойдут дожди
Лихач на "зебре" сбил школьницу в Ставрополе
Из-за африканской чумы свиней на Ставрополье ввели карантин
Водитель фуры в Невинномысске покалечил пешехода
Трое пострадали в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Пятигорске
В КБР прекращены съемки сериала про проституток
Чиновница из Ингушетии «подарила» отцу чужую землю на один миллион рублей
Арендатор Дома с приведениями в Ставрополе сорвал срок ремонта
Ползает, подволакивая лапы: щенка со сросшимися переломами не могут вылечить в Ставрополе