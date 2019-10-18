На Ставрополье близится суд над экс-зампредом правительства

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-18T17:50:22+03:00

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Дело бывшего вице-премьера правительства Ирины Кувалдиной передано в суд, сообщает прокуратура Ставропольского края. Следствие утверждает, что чиновница незаконно выделила своего мужу, который занимал пост директора колледжа связи, крупную сумму из бюджетных денег.

Уголовное дело, заведенное по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» будет рассматриваться в Промышленном районном суде Ставрополя. Максимальный срок наказания — 7 лет тюрьмы.

Павла Кувалдина, ранее обвиняемого в использовании служебных полномочий, суд освободил от уголовной ответственности, но назначил 40-тысячный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU