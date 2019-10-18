2019-10-18T18:17:31+03:00
Общество

Будущие абитуриенты узнали о востребованных направлениях профессиональной подготовки

В Минеральных Водах состоялся образовательный форум «Найди свой путь к успеху!»
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Фото: пресс-служба администрации Минеральных ВодФото: пресс-служба администрации Минеральных Вод
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В минераловодском ДКЖД сегодня состоялся VI-й Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!», организованный Министерством образования Ставропольского края при поддержке администрации Минераловодского городского округа. Будущие абитуриенты получили информацию о поступлении в ссузы и колледжи региона, как говорится, из первых уст от студентов и преподавателей, узнали о направлениях профессиональной подготовки.

Одна из главных целей форума — привлечение активной, творчески мыслящей молодёжи в рабочие профессии, наиболее востребованные сегодня на рынке труда региона.

В работе приняли участие такие известные на Кавминводах и в крае учебные заведения, как Минераловодский колледж железнодорожного транспорта, Минераловодский региональный многопрофильный колледж, Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса, Кисловодский государственный многопрофильный техникум, Лермонтовский региональный многопрофильный колледж и Железноводский художественно-строительный техникум. В зале Дворца культуры собрались сотни студентов и будущих абитуриентов – учащихся 9-ых классов.

Участников форума поприветствовали начальник Отдела профессионального образования Министерства образования Ставропольского края Ольга Малик и заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Анна Шевченко.

Ольга Малик, начальник Отдела профессионального образования Министерства образования Ставропольского края:

- Ежегодный форум накрывает своей волной всю территорию Ставропольского края, превращаясь в большой праздник профессий и специальностей для молодых профессионалов и абитуриентов. Я надеюсь, что сегодня наш форум станет площадкой тесного общения, появления новых знакомств, знакомств с профессией, открытия для себя чего-то нового и неизвестного, а также просто знакомства друг с другом. Поверьте, вам еще не раз придется где-то встретиться, и вы уже будете встречаться как добрые друзья. Пусть каждый из тех, кто сегодня пришел на форум обязательно найдет свой путь к успеху.

На сцене переполненного зрителями зала ДК шёл концерт, подготовленный участниками форума. Каждое учебное заведение творчески подошло к знакомству с будущими студентами.

В конференц-зале прошел круглый стол на тему: «Повышение качества среднего профессионального образования: проблемы и пути решения».

В это же время в вестибюле Дворца Культуры расположились стендовые презентации и макеты, где можно было поближе познакомиться с профессиями и специальностями среднего профессионального образования. Кроме того, учебные заведения подготовили выставки образцов своей продукции. Здесь каждый желающий мог подойти и попробовать кулинарные шедевры, сделать причёску или же принять участие в мастер-классе.

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