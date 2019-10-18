"Вход на бои закрыт": за драчливость наказали менеджера Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-18T18:49:29+03:00

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- Вход на бои для главе Dominance MMA Али Абдель-Азизу временно закрыт, - заявили в Professional Fighting League.

Организация, как сообщает ESPN, наказала менеджера Хабиба Нурмагомедова за драки. Одну устроил 11 октября на турнире PFL - ударил Абе Каву, менеджера бойца смешанных единоборств Джона Джонса и вице-президента компании First Round Management. Джонс, отметим, сейчас номер один в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

А в марте Али Абдель-Азизу подрался с бойцом Колби Ковингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU