Перегородил дорогу на Mercedes: подследственный в Ингушетии избил полицейского

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-19T09:13:02+03:00

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В Ингушетии разыскивают подследственного, который избил полицейского и сбежал. Пострадавший как раз работал над делом мужчины.

17 октября в Карабулаке 41-летний местный житель поссорился со стражем порядка. Полицейский, избегая конфликта, уехал на своем автомобиле, а оппонент бросился вдогонку на своем Mercedes, преградил дорогу, вынуждая остановиться. А затем произошла драка, мужчина ударил полицейского в область лица и головы руками, после чего уехал.

Здоровью стража порядка ничего не угрожает, однако возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя. Наказание предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU