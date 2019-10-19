В Нальчике в драке полицейских погиб человек
Некоторые СМИ, со ссылкой на соцсети, сообщают, что в Нальчике подрались студенты института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России и спецназовцы из Чечни. Ночью 18 октября в спальном корпусе три студента и группа сотрудников подразделения специального назначения ППС Чеченской Республики имени Ахмата Кадырова повздорили.
Мужчины быстро перешли от слов к делу, полицейский из Чечни наносил удары коллеге из отряда специального назначения «Гром» из Карелии. В итоге мужчина упал, ударился об кафель и умер.
Официальные ведомства информацию никак не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU