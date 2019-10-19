"Хелло, фьюча": Шнуров обматерил солнечную электростанцию на Ставрополье

СЕГОДНЯ 20:15 2019-10-19T20:15:03+03:00

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Рок-музыкант Сергей Шнуров в своем личном блоге посвятил пост ставропольской солнечной электростанции. Она настолько поразила солиста группы «Ленинград», что он в любимой манере выразил одобрение. Он рассказал своим поклонникам о том, что будущее страны находится не где-нибудь, а под Ставрополем. И грачевская солнечная электростанция самая большая в стране.

Одна из ставропольских поклонниц Шнурова написала: «Это он ещё о ветряке в Кочубеевке не знает». Напомним, строительство ветряной электростанции начали на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU