"Хелло, фьюча": Шнуров обматерил солнечную электростанцию на Ставрополье
Наступившее будущее поразило музыканта до глубины души
Фото: shnur0_ok
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Рок-музыкант Сергей Шнуров в своем личном блоге посвятил пост ставропольской солнечной электростанции. Она настолько поразила солиста группы «Ленинград», что он в любимой манере выразил одобрение. Он рассказал своим поклонникам о том, что будущее страны находится не где-нибудь, а под Ставрополем. И грачевская солнечная электростанция самая большая в стране.
Одна из ставропольских поклонниц Шнурова написала: «Это он ещё о ветряке в Кочубеевке не знает». Напомним, строительство ветряной электростанции начали на этой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU