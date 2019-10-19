2019-10-19T20:15:03+03:00
Общество

"Хелло, фьюча": Шнуров обматерил солнечную электростанцию на Ставрополье

Наступившее будущее поразило музыканта до глубины души
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: shnur0_okФото: shnur0_ok
Изменить размер текста:

Рок-музыкант Сергей Шнуров в своем личном блоге посвятил пост ставропольской солнечной электростанции. Она настолько поразила солиста группы «Ленинград», что он в любимой манере выразил одобрение. Он рассказал своим поклонникам о том, что будущее страны находится не где-нибудь, а под Ставрополем. И грачевская солнечная электростанция самая большая в стране.

Одна из ставропольских поклонниц Шнурова написала: «Это он ещё о ветряке в Кочубеевке не знает». Напомним, строительство ветряной электростанции начали на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нальчике в драке полицейских погиб человек
В Ингушетии ушел в отставку мэр столицы
Гриб или яйцо динозавра: ставропольцы затруднились определить гигантскую находку в лесу
Чиновник в Северной Осетии может оказаться убийцей
Перегородил дорогу на Mercedes: подследственный в Ингушетии избил полицейского
"Мстят, может?": в Пятигорске горит букмекерский клуб
"Вход на бои закрыт": за драчливость наказали менеджера Нурмагомедова
Будущие абитуриенты узнали о востребованных направлениях профессиональной подготовки
На Ставрополье близится суд над экс-зампредом правительства
Часы губернатора забетонировали в фундаменте электростанции на Ставрополье
В Минеральных Водах прошли военизированные соревнования
Чеченку, которая готовит шашлык лучше всех мужчин в стране, сняли для "New York Times"