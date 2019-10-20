Ставропольцам рассказали, когда тепло придет в дома

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-20T10:07:36+03:00

Жители города стали чаще обращаться в администрацию со словами «мерзнем»

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В пятницу, 18 октября местные жители завалили городскую администрацию обращениями, что «мерзнем». В ответ на это глава краевого центра сообщил, что в понедельник, 21 октября, начинается отопительный сезон. Об этом уже успели оповестить все управляющие компании и ТСЖ.

Правда, Андрей Джатдоев также и напомним, что только жильцы каждого конкретного дома решают, включать батареи или не включать.

Между тем в последнюю неделю температура на улице днём зачастую превышала 20°С, однако в детсадах, школах и больницах тепло уже дали.

ИСТОЧНИК KP.RU