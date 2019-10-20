Вместо банкета – на больничную койку: свадебная машина с женихом и невестой перевернулась в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-20T10:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Шумная дагестанская свадьба не доехала до банкетного зала. Автомобиль, в котором после торжественной церемонии ехали жених и невеста, попал в ДТП и перевернулся.

«Непраздничный» инцидент успели снять веселые гости большой свадьбы, которые сразу же бросились на помощь новобрачным.

Сообщается, что машина, в которой ехали молодожены мчалась на высокой скорости, пытаясь обогнать другие легковушки.

свадебная машина с женихом и невестой перевернулась в Дагестане.

Оперативным гостям торжества удалось вытащить жениха и невесты из перевернутого автомобиля. Все отделались сильным испугом, но, к счастью, остались живы.

ИСТОЧНИК KP.RU