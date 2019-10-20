Вместо банкета – на больничную койку: свадебная машина с женихом и невестой перевернулась в Дагестане
Шумная дагестанская свадьба не доехала до банкетного зала. Автомобиль, в котором после торжественной церемонии ехали жених и невеста, попал в ДТП и перевернулся.
«Непраздничный» инцидент успели снять веселые гости большой свадьбы, которые сразу же бросились на помощь новобрачным.
Сообщается, что машина, в которой ехали молодожены мчалась на высокой скорости, пытаясь обогнать другие легковушки.
свадебная машина с женихом и невестой перевернулась в Дагестане.
Оперативным гостям торжества удалось вытащить жениха и невесты из перевернутого автомобиля. Все отделались сильным испугом, но, к счастью, остались живы.
ИСТОЧНИК KP.RU