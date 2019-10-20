Пожилая ставропольчанка погибла под колесами легковушки
Личность погибшей женщины устанавливается
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Инцидент произошел утром, 19 октября, недалеко от «Южного рынка». Пожилая ставропольчанка решила пройти дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки.
Известно, что водитель ехал со стороны улицы 45-я параллель на выезд из Ставрополя. Когда женщина выбежала на дорогу, автомобилист не успел затормозить. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства трагедии и установить личность погибшей женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU