Пожилая ставропольчанка погибла под колесами легковушки

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-20T11:06:26+03:00

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Инцидент произошел утром, 19 октября, недалеко от «Южного рынка». Пожилая ставропольчанка решила пройти дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки.

Известно, что водитель ехал со стороны улицы 45-я параллель на выезд из Ставрополя. Когда женщина выбежала на дорогу, автомобилист не успел затормозить. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства трагедии и установить личность погибшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU