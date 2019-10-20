Водитель не смог вылезти из машины после ДТП и сгорел заживо в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-20T11:59:04+03:00

По словам очевидцев, мужчина превысил скорость – до 200 километров в час

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Трагедия произошла в ночь на 19 октября, в Алагирском районе Северной Осетии. Водитель автомобиля Mercedes Benz не справился не управлением и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

По словам очевидцев, мужчина превысил скорость – до 200 километров в час. После сильного столкновения иномарка загорелась.

Внутри машины находился пассажир, он успел покинуть салон и отделаться незначительными травмами. А вот водитель не смог – сгорел вместе с иномаркой.

Подробности трагедии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU