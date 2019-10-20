Видео: Белый единорог и его друзья завелись в ставропольском подъезде
Необычные видеокадры вызвали бурные реакции пользователей популярного паблика в Ставрополе. Так, жительница жилого дома на улице Пирогова 98/1 сняла на видео неожиданных гостей с рогами.
На кадрах видно, как в подъезд врываются парнокопытные, а их делегацию важно сопровождает однорогий козел. Откуда появились козлята в подъезде жилого дома неизвестно. Однако, это не помешало позабавиться комментаторам под видео.
Белый единорог и его друзья завелись в ставропольском подъезде.
— Утром выходил не видел. Походу, из клуба вчера с собой захватил. Суббота, она такая.
— Когда твои соседи — реальные козлы.
— С одним рогом парень уже простил половину измен. Еще чуть и второй отвалится
— Козы видно, что порядочные. Не гадят и сами опрятно одетые. Не то, что соседи по подъезду нагадят и за собой никогда не уберут
Но особо порадовал ставропольцев так называемый «единорожка» - белый козел с одним рогом. Также в комментариях отметили, что собаки и кошки в Ставрополе нынче не в моде. В топе популярных животных краевой столицы – волки, козы и даже лисы.
ИСТОЧНИК KP.RU