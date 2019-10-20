Видео: Ставропольцы разобрали просрочку с помойки супермаркета

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-20T14:57:07+03:00

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«Печальное зрелище», так авторы назвали снятое сегодня видео. В объектив мобильного попали ставропольцы, которые, предположительно, разбирают просроченный товар у мусорного контейнера супермаркета.

Судя по кадрам, в баке оказалось много выброшенных продуктов питания. Так как некоторые «добытчики» умудрились заполнить по несколько пакетов. В конце видео двум мужчинам приходится переворачивать контейнер. Вероятно, что на дне еще остался просроченный товар.

—Самое печальное, что вроде люди, которые в помойке копаются, не выглядят нуждающимися.

— А почему этим людям просто не отдать еду. Зачем заставлять их лезть в мусорный бак. Унижать?

Некоторые местные жители написали в комментариях к этому видео, что, мол, неплохо было бы в нашей стране использовать опыт Финляндии. Там по их словам, в магазинах в последний день срока годности продуктов висит табличка: «Бесплатно».

Ставропольцы разбирают просрочку с помойки супермаркета.

— Пусть кто хочет - берет. Но нет, надо унизить людей. Так мы никогда не станем цивилизованной страной, — считает подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU