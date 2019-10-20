Чеченский боксер Артур Бетербиев победил нокаутом украинца Александра Гвоздика в бою за звание чемпиона мира

СЕГОДНЯ 20:48 2019-10-20T21:16:45+03:00

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В Филадельфии завершился вечер бокса, в главном поединке которого 34-летний россиянин Артур Бетербиев досрочно победил 32-летнего украинца Александра Гвоздика, став чемпионом мира по двум версиям IBF и WBC.

На данный момент Артур — единственный объединенный чемпион в полутяжелом весе.

Спортсмен родился в дагестанском городе Хасавюрт. Однако, горячо переживают за земляка и в соседней Чечне, откуда родом семья Бетербиева. Так, триумфальную победу отметил и Рамзан Кадыров.

— В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат - 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов, — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU