Бритые и улыбающиеся: из Минвод служить Родине отправилась очередная группа призывников

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-21T13:17:14+03:00

Одиннадцать ребят в понедельник уехали в расположение своих частей

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В понедельник служить в Вооруженных Силах Российской Федерации отправились одиннадцать минераловодцев, призванных осенью 2019 года. С шести утра на площади перед военным комиссариатом городов Железноводск, Минеральные Воды и Минераловодского района собрались десятки людей, прибывших проводить в армию своих близких — сыновей, братьев и друзей.

Всё то продолжительное время, пока будущие защитники Родины проходили последний медицинский осмотр перед отправкой в краевой сборный пункт, для собравшихся у дверей комиссариата силами Молодежного центра МГО и отдела по делам молодежи администрации была организована развлекательная программа. Так, здесь звучали армейские композиции, а ведущие провели среди присутствующих небольшую игру, в рамках которой проверили знания по военной тематике.

Наконец, после успешного прохождения осмотра к родным и близким вышли все одиннадцать призывников.

Военный комиссар городов Железноводск, Минеральные Воды и Минераловодского района Виталий Султанов отметил, что день проводов в войска является торжественным и волнительным, прежде всего для родителей солдат, днем.

«На правильном пути находитесь, дорогие наши земляки-минераловодцы. Уходите служить Родине, Отчизне. Желаю отслужить на «хорошо» и «отлично»: поскольку Родину на «тройку» не защищают», — подчеркнул офицер.

В свою очередь, заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников поздравил молодых людей с важным в их жизни днем и заметил, что традиция проводов в нашей стране существует уже несколько веков.

«Традиция проводов начинается со времен Петра Первого, правда тогда набирали в рекруты на 20 лет. Самое главное, что это этап, говорящий о том, готовы ли вы стать воинами. Стать настоящим солдатом — это не просто побывать в армии, а именно защищать честь и достоинство, понимая, что за вами Родина, за вами малая Родина, за вами ваша семья», — обратился к новобранцам Олег Александрович, после чего вместе с Виталием Александровичем уже солдатам были вручены военные билеты.

Кроме того, на память о сегодняшнем мероприятии всем призывникам были вручены небольшие сувениры.

Напомним, что осенний призыв стартовал 1 октября. Он продлится до 28 декабря. На сегодняшний день в войска отправились порядка пяти десятков минераловодцев. Всего же, отметили в военном комиссариате городов Железноводск, Минеральные Воды и Минераловодского района, согласно графику доставки из военного комиссариата в краевой сборный пункт в осенний призыв подлежат 260 человек.