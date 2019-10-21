Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-21T13:51:42+03:00

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Неприятный инцидент произошел накануне, на центральной улице Симферополя. Там корреспондент местного телеканала стал свидетелем того, как мотоциклист чуть не сбил пенсионера с ребенком.

Увидев это, журналист сделал замечание лихачу. В ответ на слова, разъяренный мотолюбитель ударил корреспондента в челюсть.

Как сообщают очевидцы, у пострадавшего хлынула кровь из носа. Когда травмированного журналиста доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом скуловой дуги. В ближайшее время мужчине предстоит операция.

Сейчас полиция Крыма проводит проверку по данному факту. Один из Telegram-каналов сообщает о том, что злоумышленник - уроженец Чеченской Республики.

Подробности инцидента уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU