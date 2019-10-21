Ставропольский бизнесмен судится за право строить дом на кладбище

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-21T14:55:30+03:00

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На Ставрополье бизнесмен через суд отстаивает право строить дом на кладбище, пишет Newstracker. В Кисловодске в прошлом году прокуратура потребовала от администрации города отменить разрешение на строительство многоэтажки на улице Ермолова, 19, на месте старого кладбища. Сейчас Старо-Слободский некрополь не функционирует.

Разрешение было отозвано, но предприниматель не смирился и подал в суд. И хотя в феврале текущего года Арбитражный суд Ставропольского края оставил решение прежним, предприниматель предпринял еще одну попытку в суде Ессентуков и еще одну в Арбитражном суде СКФО. 16 октября ему повезло — дело было отправлено на повторное рассмотрение. Остается вероятным строительство многоквартирного дома на костях.

ИСТОЧНИК KP.RU