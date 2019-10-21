В Буденновском районе построят школу с бомбоубежищем
Строительство начнется в этом году
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Новую школу на 696 учеников построят в селе Прасковея Буденновского района. Строительство учреждения Героя России Алексея Мороховца имени начнут уже в 2019 году. Планируется, что в трехэтажном здании разместят все кабинеты, мастерские, спортзал и бассейн, а также бомбоубежище. Оно сможет защитить от военных действий 450 человек.
Здание построят на просторном участке земли, который позволит оборудовать три площадки для подвижных игр и три площадки для тихого отдыха.
Школу будут возводить в рамках нацпроекта «Образование».
ИСТОЧНИК KP.RU