2019-10-21T15:36:54+03:00
Общество

Гринчи Ставропольского края: 5% опрошенных не будут праздновать Новый год

Большинство планирует семейное застолье
Полина ШАПОШНИКОВА
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..Фото: Анна ИВЕРШИНЬ
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О планах на приближающийся Новый год спросили ставропольцев исследователи соцсети «Фотострана». 42% респондентов ответили, что встретят праздник со своей семьей дома. 33% проведут новогоднюю ночь с любимыми. Причем, для многих из них этот волшебный праздник станет днем помолвки.

20% ставропольцев собираются нарушить уютную тишину остальных и как следует оторваться с друзьями в большой компании. Ведь за весь год они так мало виделись друг с другом.

Остальные из отвечавших не были настроены так оптимистично и заявили, что не собираются праздновать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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