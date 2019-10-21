Гринчи Ставропольского края: 5% опрошенных не будут праздновать Новый год
Большинство планирует семейное застолье
.Фото: Анна ИВЕРШИНЬ
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О планах на приближающийся Новый год спросили ставропольцев исследователи соцсети «Фотострана». 42% респондентов ответили, что встретят праздник со своей семьей дома. 33% проведут новогоднюю ночь с любимыми. Причем, для многих из них этот волшебный праздник станет днем помолвки.
20% ставропольцев собираются нарушить уютную тишину остальных и как следует оторваться с друзьями в большой компании. Ведь за весь год они так мало виделись друг с другом.
Остальные из отвечавших не были настроены так оптимистично и заявили, что не собираются праздновать.
ИСТОЧНИК KP.RU