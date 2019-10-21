«Психанул»: мужчину с огромным шампуром сфотографировали в Кисловодске

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-21T16:05:39+03:00

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В сети очевидцы опубликовали забавную фотографию, сделанную на одной из улиц Кисловодска. Мужчина несет огромного размера шампур. Он в буквальном смысле в рост самого обладателя шампура. Фото заставило фантазии ставропольцев поработать на полную мощность.

Некоторые кровожадно предположили, что животных будут насаживать целиком и живыми. Другие пошутили над трендом нашего края все преувеличить: блины, чизкейки, караваи.

ИСТОЧНИК KP.RU