Лже-сотрудники ФСБ зарабатывали на ставропольцах миллионы
Они брали плату за услугу трудоустройства, которое не могли организовать
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На Ставрополье осудили двух мужчин, которые прикинулись сотрудниками ФСБ ради мошеннической схемы. Они брали с местных жителей деньги за оформление на военную службу по контракту в ФСБ России.
От жителя Пятигорска они требовали за свои услуги больше 3 млн рублей. Часть денег была передана. Также рассталась с 600 тыс рублей и женщина из Пятигорска, желавшая устроить сына. Но скоро мошенников раскрыли, возбудили против них уголовные дела. Суд приговорил одного к пяти годам лишения свободы, другого - к пяти годам и 8 месяцам.
ИСТОЧНИК KP.RU