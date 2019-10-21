Лже-сотрудники ФСБ зарабатывали на ставропольцах миллионы

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-21T17:58:53+03:00

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На Ставрополье осудили двух мужчин, которые прикинулись сотрудниками ФСБ ради мошеннической схемы. Они брали с местных жителей деньги за оформление на военную службу по контракту в ФСБ России.

От жителя Пятигорска они требовали за свои услуги больше 3 млн рублей. Часть денег была передана. Также рассталась с 600 тыс рублей и женщина из Пятигорска, желавшая устроить сына. Но скоро мошенников раскрыли, возбудили против них уголовные дела. Суд приговорил одного к пяти годам лишения свободы, другого - к пяти годам и 8 месяцам.

ИСТОЧНИК KP.RU