2019-10-21T19:53:21+03:00
Происшествия

Двух сержантов армии осудили за торговлю наркотиками в части

Служившие в Северной Осетии перепродавали марихуану
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Северной Осетии за торговлю наркотиками в военной части осудили двух сержантов. Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил их к 4 и 1,5 годам колонии.

По данным следствия сержант Мишустин и старший сержант Павленко систематически торговали купленной на гражданке марихуаной.

— Преступная деятельность злоумышленников вскрыта и пресечена сотрудниками УФСБ России по ЮВО. Мишустин и Павленко признали свою вину. Первого приговорили к 4-м годам колонии строгого режима. Второй получил срок как соучастник — 1,5 года лишения свободы, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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