Двое детей и их родители пострадали при взрыве газа в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-22T10:19:05+03:00

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Инцидент случился в дагестанском городе Избербаш, в 08:00 22 октября. Там, в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. К счастью, пожара не последовало.

В происшествии пострадала семья из четырех человек. Среди них дети: 2003 и 2009 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Дагестан.

Известно, что малыши и один из родителей доставлены в районную больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших врачи оценивают, как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU