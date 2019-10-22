19-летняя девушка на Ставрополье убила женщину за приставания
19-летняя подозреваемая изрезала ее ножом
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В Петровском горокруге задержана девушка, подозреваемая в убийстве знакомой.
Следствие установило, что 10 октября в Светлограде 19-летняя девушка пришла в гости к своей 30-летней знакомой. Они вместе выпивали, но скоро произошла ссора. 19-летняя задержанная утверждает, что причиной стали домогательства женщины. Тогда гостья нанесла пристававшей 33 удара ножом по телу и голове. Та умерла на месте.
Подозреваемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU