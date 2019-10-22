2019-10-22T10:28:23+03:00
Происшествия

19-летняя девушка на Ставрополье убила женщину за приставания

19-летняя подозреваемая изрезала ее ножом
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Петровском горокруге задержана девушка, подозреваемая в убийстве знакомой.

Следствие установило, что 10 октября в Светлограде 19-летняя девушка пришла в гости к своей 30-летней знакомой. Они вместе выпивали, но скоро произошла ссора. 19-летняя задержанная утверждает, что причиной стали домогательства женщины. Тогда гостья нанесла пристававшей 33 удара ножом по телу и голове. Та умерла на месте.

Подозреваемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не дай Бог таких детей!": сын избил 54-летнюю мать и стал изгоем
Ненависть или глупость: россиянин не смог оторваться от сосетей и получил угловный срок
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
"Чеченский халк" снес голову блогеру-миллионеру Эдварду Биллу
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль»
Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане
«Пока не заплатишь — не возвращайся»: Новая жена заставила мужчину заплатить алименты бывшей
«Найти суженого и устроиться на работу мечты»: В Чечне продолжается охота на «ведьм»
Спустя 15 лет чиновники задумались о помощи в реабилитации пострадавшим в бесланском теракте
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину
Не смог приземлиться на лапы: разбившегося кота спасают в Ставрополе
Видео: Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне
Медики рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане
Пятигорчанка нашла лекарство от всех болезней, но потеряла все деньги
В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион»
Двое детей и их родители пострадали при взрыве газа в Дагестане
23 октября в Ставрополе завоют сирены