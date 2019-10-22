В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-22T10:41:34+03:00

Главного победителя объявят в Волгограде в ноябре

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На Ставрополье подвели итоги XVIII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2019. Было подано 500 заявок. Самыми популярными номинациями среди 20 стали «Репортёр», «Ведущий информационной программы», «Публицистическая программа» и «Просветительская программа». Участники три дня посещали лекции и круглые столы, экскурсии по городу.

А 21 октября в Ставропольском дворце культуры и спорта прошла торжественная церемония награждения финалистов. Окончательные итоги будут подведены в ноябре в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU